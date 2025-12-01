Adıyaman merkez Yeni Mahalle'sinde bir ikamete giren 3 kadın hırsız, evde bulunan ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

ADIYAMAN (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, kapıyı açarak içeri giren iki kadın, ev sahibinin güvenlik kamerasını fark edince yüzlerini gizleyerek daireye girdi. Bu sırada üçüncü kadın dışarıda gözcülük yaptı. Evde kısa sürede ziynet eşyalarını toplayan hırsızlar, geldikleri şekilde ikametten ayrıldı.

Hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüpheli 3 kadının kimlik tespit ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.