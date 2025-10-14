Bilecik'te 'Buğday Tohumluk Projesi' ile 901 çiftçiye 508 bin kg tohum dağıtıldı. Verimliliği ve yerli tohum kullanımını artırmayı hedefleyen 17 milyon lira bütçeli proje, tarımsal kalkınmada stratejik bir yatırım olarak değerlendirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Buğday Tohumluk Projesi Tohum Dağıtım Törenine katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Bilecik'te 2024 yılı üretim sezonunda 305 bin dekar alanda buğday ekimi gerçekleştirildi ve bu alanlardan yaklaşık 75 bin ton buğday üretimi elde edildi.

Tarımda verimliliği artırmak, kaliteli üretimi teşvik etmek ve yerli tohum kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen Buğday Tohumluk Projesi, bölge çiftçisine önemli bir destek sağlandı. Yaklaşık 17 milyon lira bütçeyle yürütülen proje, sadece bir tarımsal destek değil; üreticinin emeğine, toprağın bereketine yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendirildi.

Törende konuşan Vali Faik Oktay Sözer, çiftçilere verilen desteğin üretim gücünü artıracağını kaydetti. Toprağa düşen her tanenin, çiftçimize bolluk ve kazanç olarak dönmesini dileyen Vali Sözer, 'Bu proje, üretim zincirimizin sürdürülebilirliği ve gıda güvenliğimiz açısından son derece kıymetlidir. Çiftçilerimize hayırlı olsun' dedi.

Gölpazarı'nda büyük bir memnuniyetle karşılanan tohum dağıtım töreni, Bilecik'in verimli topraklarında üretimin artacağına ve çiftçilerin daha güçlü bir geleceğe adım atacağına dair umutları pekiştirdi.