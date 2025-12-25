Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kaymakamlık talimatıyla vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi amacıyla tüm iş yerleri mercek altına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bakkal, market ve zincir marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Denetimlerde özellikle son kullanma tarihleri, ürünlerin muhafaza koşulları ve etiket bilgileri titizlikle incelendi. Yılbaşı sofralarında yoğun olarak tüketilen ürünlere öncelik verilirken, halk sağlığını tehlikeye atabilecek hiçbir unsura göz açtırılmadı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerin yılbaşı süresince de aralıksız devam edeceği vurgulandı. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarı ve işlemlerin yapıldığı belirtilirken, işletme sahiplerine mevzuata uygunluk konusunda hassasiyet çağrısı yapıldı.

Pazaryeri Kaymakamlığı koordinesinde sürdürülen bu çalışmalarla, ilçede gıda güvenliği standartlarının yükseltilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi hedefleniyor. Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmelerinin denetimlerin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.