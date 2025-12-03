Kaçak yapılaşma ile mücadelesini kararlılıkla sürdüren Osmangazi Belediyesi, tarihi Arap Şükrü Sokağı'nda kamu yolunu işgal eden eklentilere geçit vermeyerek yıkımına başladı. Bölgedeki işletmeciler de istekleri doğrultusunda eklentilerinin söküm işlemlerini gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi ilçe genelinde kaçak yapılaşmayı önlemek için kararlı bir şekilde hareket eden Osmangazi Belediyesi, ruhsatsız noktaları düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda tarihi kimliği ile nam salan ve kentin turizm duraklarından biri haline gelen Arap Şükrü Sokağı'nda harekete geçen Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 775 sayılı Gecekondu kanununa istinaden, işletmelerin Anıtlar Kurulu'ndan izin alınmadan yapılarak sokağın dokusunu bozan, yaya geçişini kapatan kaçak eklentileri söktü.

Tarihi sokağın vatandaşlar tarafından rahatça kullanılabilmesi, itfaiye ve ambulans gibi acil durum araçlarının geçişleri için faaliyete geçen Osmangazi Belediyesi ekipleri, verilen süre içerisinde eklentileri kaldırmayan noktalar için kontrollü bir şekilde yıkım işlemlerini sürdürdü. Ekipler, Türk bayraklarını ve Atatürk posterlerini özenle yerlerinden alıp işletmelere teslim ettikten sonra çalışmalara başlarken; bölgedeki işletmeciler de, istekleri doğrultusunda kendi ekiplerinin çabalarıyla yolu işgal eden eklentilerini ortadan kaldırdı.

Bölgede yaşayan mahalle sakinleri, durumu olumlu karşılayarak yolun açılması gerekliliğini, herhangi bir olumsuz olayda acil durum araçlarının yoldan geçemediğini dile getirdi. Bazı işletmeciler de, kendilerine verilen sürede gerekli eklentilerini kaldırdıklarını söyledi.