Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Fırınlar köyü yakınlarında sabahın erken saatlerinde bir geyik sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde yol kenarındaki ormanlık alanda seyir halindeyken geyik sürüsünü fark eden bir vatandaş, bu doğa harikasını an be an görüntüledi.

Kameraya yansıyan görüntülerde sürü halinde hareket eden geyikler kısa bir süre sonra ormanın derinliklerinde gözden kayboldu.

Doğa tutkunları ve bölge halkı için büyük heyecan uyandıran bu anlar, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Pazaryeri’nin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için bölgenin önemi bir kez daha vurgulandı.