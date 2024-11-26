İzmit Belediyesi Gelirler Müdürlüğü, 2 Aralık Pazartesi günü ikinci taksitleri sona erecek olan 2024 yılına ait Emlak Vergisi ve İşyeri Çevre Temizlik Vergilerinin ödenmesi için hafta sonu mesaisi yapacak.KOCAELİ (İGFA) - 2024 yılına ait Emlak Vergisi ve İşyeri Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksit ödemeleri 2 Aralık Pazartesi günü sona erecek. Mükellefler, vergi borçlarının taksitlerini İzmit Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne, Kaymakamlık (Bekirpaşa), Mevlana Kültür Merkezi ve Kuruçeşme Hizmet Binasında bulunan veznelere yatırabilecek.

YOĞUNLUK YAŞANMAMASI ADINA

Yoğunluk yaşanmaması adına İzmit Belediyesi Gelirler Müdürlüğü Cumartesi ve Pazar günü açık olacak. Mevlana Kültür Merkezi ve Kuruçeşme Hizmet Binası ise Cumartesi günü hizmet verecek.

HAFTA SONU AÇIK OLACAK YERLER

Belsa Plaza (A Blok Kat:3 / Gelirler Müdürlüğü Veznesi); Cumartesi Pazar (kredi kartı ile tahsilat yapılmaktadır)

Kaymakamlık; Cumartesi – Pazar

Kuruçeşme Hizmet Binası; Sadece Cumartesi

Mevlana Kültür Merkezi; Sadece Cumartesi