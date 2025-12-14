Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla; Sarayönü, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Yalıhüyük, Seydişehir, Derebucak, Derbent, Hüyük, Taşkent, Hadim, Altınekin, Kulu, Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerinden gelen gençlerle bir araya geldi.

Bu dönem ilçelerde özellikle gençlerle ilgili çalışmaları daha aktif yapmayı arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, 'Özellikle büyük ilçelerimizde artık Konya'mızda bulunan gençlik markalarımızı açmaya başladık. Bizlerin hedefi gençlerimizin yaşayacağı güzel bir dünya, güzel bir Türkiye inşa etmek' diye konuştu. Önünüzde uzun bir hayat yolculuğu var. Türkiye güçlü olmak zorunda. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcındayız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye çok önemli bir eşiği daha geçmiş olacak' dedi.

'BU DÖNEM ÖZELLİKLE GENÇLERİMİZLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI DAHA AKTİF YAPMAYI ARZU EDİYORUZ'

Akyokuş Kasrı'nda gerçekleşen programda konuşan Başkan Altay, Konya'nın gün geçtikçe geliştiğini söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren ilçeleri kalkındırmak için çok yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, 'Tabi aynı anda hemen her şeyi yapmak mümkün değil ama her zaman bir şey yapmak düsturuyla çalışıyoruz. İlçelerimizin eksiklerini yerinde tespit ederek ve her ilçenin önceliğini doğru belirleyerek hareket ediyoruz. Bu dönem özellikle gençlerimizle ilgili çalışmaları daha aktif yapmayı arzu ediyoruz. Çünkü birçok ilçemizde altyapı yatırımlarını tamamladık, sosyal tesislerimiz var. Özellikle büyük ilçelerimizde artık Konya'mızda bulunan gençlik markalarımız Kapsül Teknoloji Platformu, Bilgehane, Lise Medeniyet Akademisi, teknoloji merkezlerimiz, Sosyal İnovasyon Ajansımız gibi yapıların birimlerini açmaya başladık. Böylece gençlerimizle özellikle o bölgede meslek yüksekokulunda okuyan üniversite öğrencilerimizle, lise öğrencilerimizle daha aktif çalışmayı ve merkezde bulunan imkanları taşrada bulunan gençlerimizin de yaralanmasını arzu ediyoruz. Bunların kırsala da yayılması en önemli önceliklerimizden birisi' diye konuştu.

'TÜKİYE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA'

'İyilik yap balık bilmezse halik bilir' düsturuyla çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, 'Bu ulvi bir görev ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak bu işleri yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcındayız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye çok önemli bir eşiği daha geçmiş olacak' ifadelerini kullandı.

Gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için gayret ettiklerini anlatan Başkan Altay, 'Bizler geldik geçiyoruz. Gençlerimizin yaşayacağı güzel bir dünya, güzel bir Türkiye inşa etmek bizlerin hedefi. Önünüzde uzun bir hayat yolculuğu var. Türkiye güçlü olmak zorunda. Artık bir oyun kurucu olarak tekrar diz çökersek ayağa kalkmamız 100 yıldan fazla süre alır. Çünkü ayağa kalktığımızda ne yapabileceğimizi herkes gördü. Dün Cumhurbaşkanımız Türkmenistan'daydı. Bir tarafında Putin, bir tarafında Türkmenistan Cumhurbaşkanı. Ve gazeteler haberleri şöyle geçti: 'Erdoğan ve Putin dünya liderleriyle görüştü.' Suriye'de yaşananları görüyorsunuz. Biz iki hafta önce Şam'daydık. Kimle konuşsak Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye dua ediyor. Eğer oyun kurucuysanız oyunları bozup yola devam etmek zorundasınız. Bunun için de güçlü olmak zorundayız' değerlendirmesini yaptı.

SOSYAL MEDYADAKİ DEZENFORMASYON İÇİN GENÇLERİ UYARDI

Gençlere sosyal medyadaki dezenformasyona karşı uyarılarda bulunan Başkan Altay konuşmasına şu sözlerle devam etti:

'Özellikle Fetö kaynaklı bir organizasyon içinde sosyal medyanın sürekli bir karanlık, sürekli bir kötülük, sürekli bir gri hava oluşturma eyleminde olduklarını hepimiz görüyoruz. Bundan en çok etkilenenler de genç kardeşlerimiz. Temeliniz ne kadar sağlam olursa olsun doğru kaynaktan beslenmezseniz, zamanında doğru bilgiye ulaşmazsanız sosyal medyanın en büyük kötülüğü bir şüphe oluşturmak. Bu şüphe de insanların zihninde maalesef oluşuyor. 2002 Türkiye'siyle 2025 Türkiye'si kıyas kabul etmez. Deprem bölgesinde Sayın Murat Kurum Bakanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inanılmaz bir performansla şehirleri ayağa kaldırdı. Özellikle 2-3 gündür medyada bir şey dolaşıyor. Bir tarafta inşaat halindeki Malatya'daki yeni çarşının görüntüsünü koymuşlar bir tarafta da Erzincan depreminden sonra Almanların yaptığı planlamaya göre yapılan şehir Erzincan diye bir kare fotoğraf koymuşlar ve diyorlar ki bunu da başaramadınız. Biz ne kadar büyük iş başarırsak başaralım mutlaka ucundan kıyısından bir bahane üretiyorlar, insanların zihnini karıştırıyorlar.'

'BİZ KAVGA ETMİYORUZ, BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ'

Konya'nın bugünkü başarısının birlik ve beraberliği oluğunu söyleyen Başkan Altay, 'Biz kavga etmiyoruz. Biz birlikte hareket ediyoruz. Biz siyasi kariyer için diğerinin ayağına çelme takmakla uğraşmıyoruz. Nasibinizde varsa zaten oluyor. Yoksa ne kadar çaba sarf ederseniz sarf edin zaten olmuyor. Ama bu süreçte yaptıklarınız sizin karakteriniz ve imtihanınız. İş zaten olacağına varıyor. Ama eğer doğruysanız, dürüstseniz, ilkeleriniz, kurallarınız varsa dışardan saygı görüyorsunuz. Eğer bunlar yoksa bir makama erişseniz de insanlar size saygı duymuyor, o görev bitince size olan saygı da ortadan kalkıyor. Onun için nerede durduğunuz, kiminle hareket ettiğiniz çok önemli. Bizim için en büyük makam Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşı olmak' diye konuştu.

'KONYA TÜRKİYE'NİN EN İYİ BELEDİYECİLİĞİNİ YAPIYOR'

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla 31 ilçede çok önemli bir organizasyon yürüttüklerini belirten Başkan Altay, 'Büyük bir cesaretle, başınız dik bir şekilde anlatabilirsiniz; Konya, Türkiye'nin en iyi belediyeciliğini yapıyor' dedi.

AK Parti'nin ülkenin kaderini değiştirdiğine dikkat çeken Başkan Altay, 'Siz belki rahat rahat doğdunuz, Recep Tayyip Erdoğan'lı yıllar yaşadınız. Geçmişi anlatacak değilim, ama şunu iyi bilin ki; eğer iyi bir gelecek inşa edeceksek AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacımız var. Onsuz bu süreci tamamlama şansımız yok. Sizlerin cesaretine ihtiyacımız var, sizlerin özgüvenine ihtiyacımız var, sizlerin birlik-beraberliğine ihtiyacımız var' sözleriyle konuşmasını tamamladı.