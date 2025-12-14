Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, kent genelinde toplu taşıma kullanımını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği 'Park Et Devam Et' uygulamasını genişletiyor.

ANKARA (İGFA) - 2021 yılında Milli Kütüphane İstasyonu'nda başlatılan uygulama, bugün Milli Kütüphane, Macunköy ve Koru metro istasyonlarında vatandaşlara hizmet veriyor.

Milli Kütüphane, Macunköy ve Koru metro istasyonlarındaki otoparklarda 07.00-23.00 saatleri arasında hizmet veren 'Park Et Devam Et'ten; raylı sistemlerde iki kez kart basımı yapan vatandaşlar ücretsiz yararlanabiliyor.

Raylı sistemleri tercih etmeyen sürücüler ise otoparkları mevcut saatlik ücret tarifesi üzerinden kullanabiliyor. Ödeme yöntemi olarak ise sadece EGO ulaşım kartları olan Ankara Kart ve Başkent Kart kullanılabiliyor.

5 NOKTADA DAHA UYGULANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

'Park Et Devam Et'in toplu taşıma araçlarının kullanımının artırılması amacıyla uygulandığını belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıç, 'Şu anda 3 adet 'Park Et Devam Et'imiz var; Milli Kütüphane, Macunköy ve Koru. Bu üç alanın toplam araç kapasitesi ise 1805. Uygulamayı önümüzdeki aylarda 5 yerde daha hizmete almak için planlamamızı yaptık. Törekent, Devlet Mahallesi, Akköprü, Batı Merkez ve Gordion AVM istasyonlarında da açacağız' dedi.