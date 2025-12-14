TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tamamlanan 105 konut için anahtar teslim töreni düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye 100 yeni konut daha kazandırılacağının müjdesini verdi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan 105 sosyal konut hak sahiplerine teslim edildi.

Doğanlar Mahallesi'nde 2024 yılında temeli atılan ve 5 bloktan oluşan proje için düzenlenen anahtar teslim töreninde, hak sahiplerine anahtar ve tapuları Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin verdi. Tören sonunda yeni ev sahiplerine 'ilk ev hediyesi' olarak ay-yıldız motifli özel tasarım duvar saati hediye edildi.

Törende konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye kazandırılan 105 konutun mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve projede emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Tekin, 'Pazaryeri'mize hem çevreyi güzelleştiren hem de Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışan 105 konutu kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sabırla bekledik, bugün anahtarları hak sahiplerine teslim ediyoruz. Tüm ailelerimize hayırlı olsun' dedi.

Başkan Tekin, konuşmasının sonunda önemli bir müjde de vererek, önümüzdeki yıl kura yöntemiyle belirlenecek 100 yeni sosyal konutun daha Pazaryeri'ne kazandırılacağını açıkladı.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ise konuşmasında, sosyal konut projesinin ilçe için önemli bir kazanım olduğunu vurgularken, 'Bugün 105 dairemizi hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bu güzel eserin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta belediyemiz olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze ve TOKİ'ye teşekkür ediyorum. Bu bir ilk; inşallah devamı gelecek' diye konuştu.