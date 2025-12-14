SAKARYA (İGFA) - Erasmus+ Gençlik Çalışanları Hareketliliği Eğitim Kursu kapsamında 17 ülkeden Sakarya'ya gelen gençleri ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar,'Yerel değerlerimizi koruyarak, sürdürülebilir ulaşım, sosyal destekler, akıllı şehircilik uygulamaları, yatırım ve hizmetlerle Sakarya'mızı geleceğin model şehirlerinden biri haline taşımak için gayretle çalışıyoruz' dedi.

Programa, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Gençsen Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hakan Dulkadiroğlu, genç katılımcılar ve öğretmenler katıldı. Programda karşılıklı fikir alışverişleri yapılırken, Başkan Alemdar gençlerin Sakarya'ya dair merak ettikleri soruları yanıtladı.

Sakarya'da hayata geçirilen projelerin hangi alanda olursa olsun en iyisi, en fizibili olmasını önemsediklerine dikkat çeken Başkan Yusuf Alemdar, 'Şehrimizde sürdürülebilir ulaşımı güçlendiren projelerden akıllı şehir uygulamalarına, sosyal belediyeciliği önceleyen destek programlarından çevre dostu yatırımlara kadar tüm çalışmalarımızı en güzel haliyle şehrimize kazandırıyoruz.. Amacımız, Sakarya'yı geleceğin model şehirlerinden biri haline taşımaktır' diye konuştu.

'DÜNYANIN KARDEŞLİĞE İHTİYACI VAR'

Konuşmasında küresel gündeme de değinen Başkan Alemdar, barış ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, 'Dünyada barış ve dayanışmanın güçlenmesi gerekiyor. Savaşların, sömürünün son bulduğu, kadınların ve çocukların hayatını kaybetmediği bir dünya hepimizin ortak hayalidir. Sizlerin bu etkinlikler aracılığıyla ülkelerinize taşıyacağı kardeşlik duygusu, bu hayalin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır' ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Gençsen Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hakan Dulkadiroğlu ise, dernek olarak 2015 yılından bu yana Ankara merkezli faaliyet yürüttüklerini belirterek, uluslararası projeler aracılığıyla gençlerle bir araya geldiklerini ifade etti. Sakarya'yı çok beğendiklerini vurgulayan Dulkadiroğlu, gerçekleştirilen proje ve yatırımların katılımcılar tarafından yakından incelendiğini belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Alemdar ve ekibine teşekkür etti.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen program, gençlik çalışanlarının açık alan eğitimi alanında yeni yöntemler geliştirmesini ve bu yöntemleri pratikte uygulamasını amaçlıyor.