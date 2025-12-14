Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve katkılarıyla, Laodikya Fotoğraf Topluluğu (LAFOT) tarafından hazırlanan 'Yitenlerin Öyküsü' adlı fotoğraf sergisi, Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı. Objektiflere yansıyan 65 eserin yer aldığı sergi, 18 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de kaybolmaya yüz tutan zanaatlar ve bu zanaatların son temsilcilerini belgelemek amacıyla Laodikya Fotoğraf Topluluğu tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan projede, 'Yitenlerin Öyküsü' adlı fotoğraf sergisiyle ilk somut çıktılar alındı. Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışına, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Dairesi Başkanı ve LAFOT Başkanı Zeki Akakça, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı.





'ZANAATLAR VE ZANAATKÂRLAR KÜLTÜRÜMÜZÜN BEŞİĞİ'



Serginin açılışında konuşan LAFOT Başkanı Zeki Akakça, projenin ortaya çıkış öyküsünden söz ederek, 'Yitip giden zamanın içerisinde kaybettiğimiz çok önemli değerlerimiz var. Bunlardan biri de kültürümüzün beşiği ve temeli olan zanaatlar ve zanaatkârlar. Bu defa fotoğrafın sanatsal boyutundan biraz daha uzaklaşarak estetik kaygısıyla, bu alanda bir çalışma yaptık. 18 fotoğrafçının kadrajına yansıyan 65 eseri, bu sergide sizlerle buluşturuyoruz. Bu projenin, kent sanat hayatına önemli bir görsel bellek kazandıracağını düşünüyor, hepinize desteğiniz ve katılımınız için teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.





'KENT BELLEĞİ ADINA ÖNEMLİ BİR KAZANIM'



Kent belleği adına büyük önem taşıyan bu projeyi hayata geçiren ve emek verenleri tebrik ederek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ise, 'Bu sergi ve bu sergide yer alan fotoğraflar, geçmişten geleceğe bir kayıt, bir kanıt olacaktır. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun sanat ve kültür kenti Denizli vizyonuyla çıkılan bu yolculukta, şehrimiz artık bir marka olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimizi sanatla ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.





65 ESERİN YER ALDIĞI SERGİ 18 ARALIK'A KADAR AÇIK KALACAK



Konuşmaların ardından toplam 18 fotoğrafçının objektifinden çıkan 65 eserin yer aldığı sergi, açılış kurdelesinin kesilmesiyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Denizli'nin unutulmaya yüz tutan zanaatlarını, görsel bir hafıza niteliğinde kayıt altına alan fotoğrafların beğeniye sunulduğu sergiyi klasik müzik dinletisi eşliğinde gezen davetliler, fotoğrafların büyülü dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı. Sergide ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi Fotoğrafçılık Kulübü'nde eğitim alan LAFOT üyesi kursiyerlerin fotoğrafları da beğeniye sunuldu.

Sergi, 18 Aralık 2025 Perşembe gününe kadar Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda açık kalacak.