Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şap hastalığının tespit edilmesi üzerine Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. İlçe merkezi ve 12 köyde büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş-çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şap hastalığı görülmesi üzerine, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geniş kapsamlı karantina tedbirleri uygulamaya konuldu. İlçe merkezine bağlı Yeni Mahalle'de tespit edilen vakalar sonrası, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla çok sayıda yerleşim yeri yasaklı bölge ilan edildi.

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada; Merkez Altı Mahalle ile birlikte Ahmetler, Demirköy, Karaköy, Fırınlar, Arapdede, Dereköy, Kınık, Bulduk, Gümüşdere, Günyurdu, Dülgeroğlu ve Esemen köylerinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar tamamen yasaklandığı bildirildi.

HAYVAN ALIM-SATIMINA SIKI DENETİM

Yetkililer, uygulamaya alınan tedbirlerin bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınması için zorunlu olduğuna dikkat çekti. Yasaklara rağmen hayvan alım-satımı yapan kişi ve işletmeler hakkında idari para cezası uygulanacağı ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edildi. Karantina bölgelerinde denetimlerin artırılacağı da duyuruldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılıkla uğraşan üreticilere önemli uyarılarda bulunarak, hijyen kurallarına titizlikle uyulmasını, hayvan hareketlerinin durdurulmasını ve şüpheli vakaların gecikmeden yetkililere bildirilmesini istedi. Hastalığın seyri ve alınacak yeni önlemlerin resmî kanallar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.