Bilecik'te Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yeni yılı görevleri başında karşılayan kamu çalışanlarını yalnız bırakmadı. Başkan Tekin, ilçede gece gündüz demeden fedakârca görev yapan kurum personellerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı,

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yeni yıl ziyaretleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, Devlet Hastanesi, İtfaiye Amirliği, 112 Acil Servis, KYK Yurdu, Gençlik Merkezi, Orman İşletme Şefliği ile ilçe basın mensuplarını ziyaret eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, görev başındaki personelle tek tek sohbet etti.

Ziyaretlerde konuşan Başkan Tekin, 'Yeni yılı ailelerinden uzakta, halkımızın huzuru ve güvenliği için görev başında karşılayan tüm kurum çalışanlarımız büyük bir fedakârlık örneği sergiliyor. İlçemizin her anında emeği olan tüm personelimize teşekkür ediyor, sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum' dedi.

Başkan Tekin'in anlamlı ziyaretleri, görev başındaki personel tarafından memnuniyetle karşılanırken, kamu çalışanları da bu nazik ziyaret ve yeni yıl dilekleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.