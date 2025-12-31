Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temenni eden huzurevi sakinleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Yeni yıl coşkusunu eğlenceli etkinliklerle yaşayan huzurevi sakinleri, canlı müzik dinletileri eşliğinde şarkılar söyledi. Nostaljik eserlerle geçmiş yılları yad eden huzurevi sakinleri, yeni yıl pastasını da ziyaretçilerle birlikte kesti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kaplıkaya Huzurevi sakinleri, yeni yılı birbirinden güzel ve eğlenceli etkinliklerle karşıladı.

