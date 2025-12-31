Bursa Büyükşehir Belediyesi Kaplıkaya Huzurevi sakinleri, yeni yılı birbirinden güzel ve eğlenceli etkinliklerle karşıladı.
BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kaplıkaya Huzurevi sakinleri, yılbaşı coşkusunu doyasıya yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yılbaşı kutlama programında, huzurevi sakinleri moral depoladı.
Yeni yıl coşkusunu eğlenceli etkinliklerle yaşayan huzurevi sakinleri, canlı müzik dinletileri eşliğinde şarkılar söyledi. Nostaljik eserlerle geçmiş yılları yad eden huzurevi sakinleri, yeni yıl pastasını da ziyaretçilerle birlikte kesti.
Yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temenni eden huzurevi sakinleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.