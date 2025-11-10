Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İlçe Hükümet Konağı önündeki törende Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte tüm ilçe adeta tek yürek oldu. Sokaklarda, okullarda ve işyerlerinde hayat iki dakikalığına durdu; vatandaşlar, büyük bir saygı ve hüzün içerisinde saygı duruşunda bulundu.

Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunarak, Aziz Atatürk'e bağlılık ve minnet duyguları bir kez daha dile getirildi.

Anma programı, Belediye Kültür Merkezi'nde devam etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler, oratoryolar ve slayt gösterileriyle Atatürk'ün fikirleri, mücadelesi ve bıraktığı miras bir kez daha hatırlandı.

Pazaryeri'nde düzenlenen 10 Kasım programı, duygu dolu anlara sahne olurken, vatandaşlar Atatürk'e olan saygı ve sevgilerini bir kez daha güçlü şekilde dile getirdi.