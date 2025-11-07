Pazaryeri Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısında, ilçenin su ihtiyacı, personel hakları ve çevre yatırımları gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca 'Yüzyılın Konut Projesi' de değerlendirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçenin geleceği açısından kritik öneme sahip üç gündem maddesi ele alındı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Görüşülen konular arasında Pazaryeri'nin su ihtiyacına yönelik kalıcı çözüm planları, belediye personelinin haklarını güvence altına alacak sözleşme ve Türkiye Çevre Ajansı'nın sağlayacağı mali ve teknik desteklerle çevre yatırımları yer aldı.

Toplantıda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Yüzyılın Konut Projesi'ni tanıtarak, projenin 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yeri inşa edilmesini öngördüğünü ve deprem dayanıklı modern konutlarla mahalle kültürünün güçlendirileceğini vurguladı.

Toplantı sonunda konuşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, alınan kararların ilçenin geleceği için önemine dikkat çekti. Başkan Tekin, 'Bugün aldığımız her karar, Pazaryeri'nin geleceğine atılmış güçlü bir adımdır. Suyumuzu güvence altına alacak, çalışanlarımızın huzurunu sağlayacak ve çevre yatırımlarımızla ilçemizi daha yaşanabilir kılacağız. Birlikte yönetim, birlikte başarı ilkemizle hareket ediyoruz' dedi.

Toplantıyı CHP İlçe Başkanı Metin Polat ve Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Sefer Uslu da takip etti.