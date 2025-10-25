Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmek amacıyla yürüttüğü 'Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Dodurga İlkokulu'nda anlamlı bir etkinlik düzenledi.

BİLECİK (İGFA) - Eğitim programına katılan 86 öğrenciye, Jandarma ekipleri tarafından hem bilgilendirici hem de eğlenceli eğitimler verildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere kişisel güvenlik, okul ve çevre güvenliği konularında farkındalık kazandırırken, doğa ve hayvan sevgisi üzerine de keyifli bir sunum gerçekleştirdi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise çocuklara genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaparak, güvenli yaya ve yolcu olmanın önemini anlattı.

Etkinliğin en çok ilgi çeken bölümü ise Jandarma Köpek Unsurları'nın gösterisi oldu. Eğitimli köpeklerin sergilediği kabiliyetler, öğrencilerden büyük alkış aldı.

Program sonunda miniklere çeşitli hediyeler dağıtılırken, öğrenciler hem eğlenip hem öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür eğitimlerin yıl boyunca farklı okullarda sürdürüleceğini belirterek, 'Çocuklarımızın güvenli bir geleceğe adım atması için farkındalık çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu.