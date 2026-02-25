Bilecik'te güvenlik güçleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kararlı çalışmalar kapsamında, hakkında 17 ayrı suçtan toplam 23 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. isimli şahıs yakalandı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Özellikle Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü takip ve saha çalışmaları neticesinde yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanması adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Bilecik'te güvenlik güçlerinin son başarılı operasyonu, 'Adaletin izinde, kararlı takipteyiz' sözünü bir kez daha somut şekilde ortaya koydu.