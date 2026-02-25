Antalya'da telefonla aradıkları vatandaşı baskı altına alarak yaklaşık 20 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını alan 4 şüpheli, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 3 kişi tutuklandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü, kamuoyuna yaptığı uyarıda hiçbir kamu görevlisinin vatandaşlardan para ya da altın talep etmeyeceğini vurguladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran S.K. isimli müşteki, kendisini 'başkomiser' olarak tanıtan şahıslar tarafından telefonla arandığını ve baskı altındaki yönlendirmeler sonucu Burdur yolu üzerindeki boş bir araziye yaklaşık 20 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını bıraktığını beyan etti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan kapsamlı ve titiz çalışmalar neticesinde nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin olay sonrası gittikleri Şanlıurfa'da düzenlenen planlı operasyonla yakalandıkları bildirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları bir kez daha uyararak, kendisini polis, asker ya da savcı olarak tanıtan ve para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini yineledi.