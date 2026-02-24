İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı'daki Smyrna Tam Otomatik Otoparkı'nın fiziki koşullar nedeniyle geçici olarak hizmet dışı bırakıldığını duyurdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Adalet Mahallesi'nde faaliyet gösteren Smyrna Tam Otomatik Otoparkı'nın geçici olarak kapatılacağını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, tesisin 2022 yılında hizmete açıldığı hatırlatılırken, fiziki koşulların işletme sürekliliği açısından uygun olmadığı vurgulandı. Açıklamada, 'Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ilkesi doğrultusunda, tesisin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde işletilmesi için çalışmalar en kısa sürede tamamlanacaktır' ifadelerine yer verildi.

İZELMAN AŞ tarafından işletilen otoparkın yeniden hizmete açılması için gerekli düzenlemelerin yapılacağı ve vatandaşların modern ve güvenli bir otopark hizmeti almaya devam edeceği bildirildi.