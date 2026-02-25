Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan F-16 savaş uçağıyla gece saatlerinde irtibat kesildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın düştüğü belirlenirken, pilotun şehit olduğu açıklandı. Adalet Bakanlığı, kazayla ilgili soruşturma başlatırken Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kaza kırımına uğrayan F-16 uçağının enkaz alanında incelemelerde bulundu.

ANKARA / BALIKESİR (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağıyla saat 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı ve iz bilgisinin kesildiğini duyurdu. Açıklamada, irtibatın kesilmesinin ardından derhâl arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı, yapılan çalışmalar neticesinde uçağın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı bildirildi. Kazada pilotun şehit olduğu belirtildi.

Kazanın nedeninin kaza kırım ekibinin gerçekleştireceği teknik inceleme sonucunda netlik kazanacağını ifade eden MSB, şehit pilota Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve millete başsağlığı diledi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/2026442740536361194

İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, elim kazayı derin bir teessürle öğrendiklerini belirtirken, sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiğini ve ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde çalışıldığını vurguladı.

ADALET BAKANLIĞI DEVREDE... SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığını açıklarken, Başsavcı ile Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı'nın kaza mahalline intikal ettiğini duyurdu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yaparak kaza kırımına uğrayan F-16 uçağının enkaz alanında incelemelerde bulundu.

Vali Ustaoğlu, pilotun şehit olduğunu belirterek, 'Şu an biz de olay yerindeyiz. İzmir-İstanbul Otoyolu Naipli mevkisinde olay meydana geliyor. Kalkıştan kısa süre sonra düşen bir F-16 uçağımız mevcut. Bir pilotumuz da şehit düştü. Ben tekrar şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum' diye konuştu.

https://twitter.com/TC_Balikesir/status/2026462685768888341