Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Senin İçin' platformu üzerinden başlattığı 'Askıda Fatura' ve 'Askıda Öğrenci Kartı' uygulamalarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin ulaşım ve fatura giderlerine dijital ortamda destek sağlanmasını hedefliyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal dayanışmayı dijital ortama taşıdığı yeni projeleriyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmayı amaçlıyor. 'Alan el, veren eli görmeyecek' prensibiyle hayata geçirilen uygulamada, destek verenler ile destek alan öğrencilerin kimlik bilgileri gizli tutulacak.

Proje kapsamında öğrencilerin ulaşım kartlarına bakiye yüklenebilecek ya da MASKİ aboneliği bulunan öğrencilerin sistemde yer alan faturaları hayırseverler tarafından ödenebilecek. Uygulama, MANULAŞ A.Ş. ve MASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek.

Başvurular, belediyenin 'Senin İçin' platformu üzerinden alınacak. İlgili birimler tarafından değerlendirilen ve uygun bulunan talepler dijital ortamda yayımlanarak hayırseverlerin erişimine açılacak. Vatandaşlar ister sistemin yönlendirmesiyle otomatik destek sağlayabilecek, isterse listede yer alan bir başvuruyu seçerek katkıda bulunabilecek.

BAŞVURULAR DİJİTAL TAKİP EDİLECEK

Öğrenciler, başvurularını sistem üzerinden takip edebilecek; faturalarının onaylanması veya ulaşım kartlarına bakiye yüklenmesi halinde SMS ile bilgilendirilecek. Böylece süreç hem şeffaf hem de güvenli bir şekilde yürütülecek. Besim Dutlulu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada sosyal belediyeciliği çağın imkanlarıyla buluşturduklarını belirterek, 'Manisa'da kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir şehir inşa ediyoruz. Gençlerimizin eğitim yolculuğunda karşılaştıkları ekonomik zorlukları hafifletmek en büyük sorumluluğumuzdur. Eğitime yapılan her katkı, şehrimizin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır' ifadelerini kullandı. Belediye yetkilileri, uygulamanın yalnızca maddi bir destek mekanizması değil, aynı zamanda öğrenciler için güçlü bir moral ve motivasyon kaynağı olacağını vurguladı.