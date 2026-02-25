Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van hariç yurt genelinde yağış beklendiğini açıkladı. Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgâr, birçok bölgede ise kuvvetli yağış ve kar uyarısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Şubat Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Van ili dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi. Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgârın batı kesimlerde kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Batı ve Orta Karadeniz'de ise kuzeyli yönlerden 50-70 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Yetkililer, olası çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR BEKLENEN İLLER

Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli, Hatay'ın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken; Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yüksekleri, Düzce'nin doğusunun yüksek kesimleri, Bolu'nun kuzeyi ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Bu arada Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı riskler bulunduğu bildirildi. Meteoroloji, sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.