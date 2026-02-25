Kayseri Kocasinan Belediyesi, 2023 yılında hayata geçirdiği Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı örneklerden biri olan dünya standartlarındaki agrega üretim tesisini yeni sezona hazırlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Belediyenin 'Altın Tozu' olarak nitelediği agrega üretim tesisi sayesinde Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı belediye olduklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kendi kendine yetebilen bir belediye' anlayışıyla çıktıkları yolda, şehrin kaderini değiştiren bu dev yatırımlarla Kocasinan'ı Türkiye'de örnek gösterilen bir model belediye hâline getirdiklerini söyledi.

İki yılda tesiste üretilen 1 milyon 75 bin ton agregayla 83 milyon TL tasarruf sağladıklarını, böylelikle tesisin hem amorti edildiğini hem de yüzde yüz kâr elde edildiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, 'Kıymetli Kayserili hemşehrilerimiz, Kocasinan'ın ikinci fabrikası olarak adlandırdığımız üretim tesisimiz, ilçenin geleceğine yönelik büyük bir yatırım ve kazançtır. Dağdan çıkan malzemeyi işleyerek yaklaşık 40 bin araç dolusu agregayı Kocasinan'ın dört bir yanına ulaştırdık. Burada çevreci ve dünya standartlarındaki tesisimizde kırılan mıcır, asfaltla birleştiğinde adeta altın değerinde bir malzeme hâline geliyor. Kaliteli 'kalker' cinsindeki taş, kırılıp ayrıştırıldıktan sonra asfalt plentinde bitümle birleştirildiğinde, yolları yapanlar için son derece kıymetli bir malzeme ortaya çıkıyor. Yolların uzun ömürlü olabilmesi için bu malzeme çok değerlidir. Kocasinan Belediyesi olarak profesyonel bir ekiple bu işi yürütüyoruz. Tesisin tamamı, yüzde yüz belediyemizin öz sermayesiyle kurulmuştur. 83 milyon TL tasarruf sağladık. Ürettiğimiz 1 milyon 75 bin ton agrega sayesinde hem bu tesisin maliyetini amorti ettik hem de yüzde yüz kâr elde ettik' ifadelerine yer verdi.

Yapılan yatırımlarla agregadan asfalta tüm süreci kendi tesislerinde ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, ''Kendi kendine yetebilen bir belediye' olma yolunda bir adım daha atmış olduk. Çevre dostu olan ve saatte 250 ton kapasiteye sahip tesisimizi Kocasinan'ın ikinci fabrikası olarak görüyorum. Asfalt plentimiz gibi agrega tesisimiz de 6 megavat enerji harcıyor. Bu nedenle bir enerji tesisi daha kurmayı planlıyoruz' dedi.

Öte yandan Gürpınar mevkiinde 2023 yılında üretime geçen tesis, Kocasinan'ın en az 20 yıllık yol yapım ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olup; saatte 250 ton, yılda ise 750 bin ton üretim kapasitesiyle daha hızlı, daha ekonomik ve kaliteli üretim yapma imkânı sunuyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dünya standartlarında kaliteli asfalt üretimi için her gün numune alarak laboratuvarlarında analiz yapıyor ve yol yapımı için gerekli olan çeşitli ebatlarda asfalt mıcırı üretiyor. Tesis sayesinde iki yılda üretilen 1 milyon 75 bin ton mıcır malzemesiyle 83 milyon TL eşdeğer maliyet ekonomiye kazandırılırken, Kocasinan Belediyesi hem tesisin maliyetini çıkardı hem de büyük bir tasarruf sağladı.