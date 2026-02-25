Bilecik'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ile 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından 3 şüpheli şahıs tutuklandı.

Şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan imaj incelemesinde elde edilen veriler doğrultusunda 1 şüpheli daha tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 3 adet bong aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, gençleri hedef alan uyuşturucu suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, toplumun huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.