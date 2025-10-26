Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı.

BİLECİK (İGFA) - Bilecik'e bağlı Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, ikiz plaka kullandığı tespit edilen bir araç durduruldu.

Yapılan incelemelerde, aracın sürücüsünün iki farklı suçtan arandığı belirlendi. Şahıs ekipler tarafından kıskıvrak yakalanırken, araçta yapılan detaylı incelemede sahte plaka kullanımı tespit edildi.

Sürücüye, sahte plaka ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 50 bin 834 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, 'Resmî Belgede Sahtecilik' suçundan da adli işlem başlatıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.