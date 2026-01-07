Bilecik genelindeki belediyelerin ortak sorunları ve öncelikli ihtiyaçları, Bozüyük'te düzenlenen Bilecik Belediyeler Birliği Ocak Ayı Meclis Ön Değerlendirme Toplantısı'nda ele alındı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Belediyeler Birliği Ocak Ayı Meclis Ön Değerlendirme Toplantısı, Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in başkanlığında, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun ev sahipliğinde Bozüyük'te gerçekleştirildi.

Toplantıya Bilecik il genelindeki belediye başkanları katıldı. İlçelerin karşılaştığı sorunlar, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirildi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak akıl doğrultusunda çözüm üretilmesinin önemi vurgulandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Birlik Başkanı Zekiye Tekin, birlik ve beraberlik mesajı vererek, 'Bozüyük Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun ev sahipliğinde, meclis toplantımız öncesinde bir durum değerlendirmesi yaptık. Belediye başkanlarımızla ilimiz adına faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Toplantımızın Bilecik'imize ve tüm belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.