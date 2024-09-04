İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları muhteşem bir finalle sona erdi.İSTANBUL (İGFA) -Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın 11.’si muhteşem bir finalle sona erdi. Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda yapılan Çardak Altı Sohbetleri’ne, kapanış gününde eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık konuk oldu. Moderatörlüğünü Pelin Batu’nun yaptığı söyleşide, “Kaostan Barış İnşa Etmek Zor Mu?” konusu tartışıldı.

Duayen gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen’in II. Dünya Savaşı’ndan bugüne savaşı ve barışı anlattığı ve yakın tarihimizi özetlediği girişle açılan sohbet, Başkan Mehmet Murat Çalık’ın Atatürk’ün konuşmalarından alıntılar aktardığı bölümlerle devam etti. Türkiye’nin dış politikası, demokrasiye dönüş, kadınların katılımı ve Beylikdüzü’ndeki sosyal belediyecilik uygulamaları da söyleşinin konuları arasındaydı.

Altan Öymen her şeye rağmen iyimserliğini ifade ederken şunları söyledi: “Cumhuriyet hükümetlerinin prensibi yurtta barış, cihanda barış. Ve bunu uygulamışız.Tabii çok acı şeyler oldu. O idamlar büyük hataydı. Ama mesela, 12 Mart’ta meclis lağvedilmemişti. 12 Eylül üç sene sürdü sadece ve ardından Özal geldi. Bir de Yunanistan’a bakın; orada darbe 10 sene sürdü, adamlar gideceğiz de demediler. Yani demek istediğim, Türkiye’ye yakın ülkelerden bazıları bizden sonra demokrasiyle tanıştılar, bazıları ise hala tanışmış değiller. Fransa’da 1., 2., Napolyon’dan bu yana kaçıncı cumhuriyet? Yani öyle kolay işler değil. Ama buradaki kadınların sayısına bakıyorum, yarı yarıya! Bu iyimserlik verici bir şey.Kadınların toplumdaki yeri benim çocukluğumda bile bu noktada değildi. Her şeye rağmen Türkiye’de demokrasi gelişiyor.”

ÇALIK: SORUNLAR BİR MASADA ÇÖZÜLÜR

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da Öymen’le hemfikir olduğunu belirterek şunları ekledi: “Ben de iyimserim. Gençlerin burada olması çok güzel. Biz yüz yıldır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iktidarında yaşıyoruz. Hiç kimse kendisini, resmini oradan kaldırdı diye ismini de silebileceğini sanmasın. Millet uyanmaya başladı. Kalıcı bir barışı inşa edeceğiz. Bakınkaostan çıkacak bu memleket. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir evladı olmaktan onur duyuyorum. Ama mesele vatansa, mesele bayraksa gerisi teferruat. Partiler de teferruat. Sorunlar vatanı, milleti sevenlerin bir masaya oturup cumhuriyet hükümeti kurmalarıyla çözülür”

GENÇLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Söyleşinin ardından standları dolaşarak sahaflarla sohbet eden Başkan Mehmet Murat Çalık, ardından spor turnuvalarında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törene katıldı. 20.30’da DJ performansıyla devam eden gecede, saatler 21.30’u gösterdiğinde ise Türk pop müziğininsevilen ismi Ceylan Ertem sahne aldı. BöyleceTürkiye’nin dört bir yanından ve İstanbul’un muhtelif semtlerinden gelen 25 sahafı Beylikdüzü'nde buluşturan Barış ve Sevgi Buluşmaları, Ceylan Ertem konseri ve kitap mezatıyla sona erdi.