Beylikdüzü Belediyesi, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine giren öğrencileri yalnız bırakmıyor. 'LGS Tercih Günleri' kapsamında öğrencilere doğru ve bilinçli tercihler yapabilmeleri için ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuluyor.

İSTANBUL (İGFA) - Eğitim alanındaki çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, öğrencilerin geleceklerine yön verecek önemli süreçlerde de yanlarında olmaya devam ediyor. Belediye, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine giren öğrencilere, 'LGS Tercih Günleri' kapsamında ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. LGS Tercih Günleri'nde öğrencilerin puanları, başarı sıralamaları ve hedefleri doğrultusunda tercih listeleri oluşturulurken; okul türleri, kontenjanlar ve yerleştirme süreci hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılıyor.

LGS Tercih Günleri 24 Temmuz'a kadar devam ediyor

24 Temmuz'a kadar, resmi tatil olan 15 Temmuz hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam edecek tercih günlerinde öğrenciler ve veliler, uzman rehber öğretmenlerle birebir görüşerek tercih sürecine ilişkin ücretsiz destek alabilecek.