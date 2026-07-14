Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), üniversite tercih sürecindeki aday öğrenciler ve ailelerini 'Tanıtım ve Tercih Günleri' kapsamında ağırlayacak. 23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde hibrit formatta gerçekleştirilecek etkinlikte adaylar, DEÜ'nün bölüm ve programları ile eğitim olanakları, staj ve kariyer fırsatları hakkında doğrudan akademisyenlerden bilgi alma imkânı bulacak.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), üniversite tercih döneminde aday öğrencilerin geleceklerini şekillendirecek doğru ve bilinçli tercihler yapmalarına katkı sunmak amacıyla 'Tanıtım ve Tercih Günleri' düzenleyecek.

23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik, yüz yüze ve çevrim içi katılım seçenekleriyle hibrit formatta düzenlenecek. İki gün boyunca DEÜ'nün fakülte ve meslek yüksekokullarından akademisyenlerle bir araya gelecek aday öğrenciler; bölüm ve programları yakından tanıma, eğitim olanakları ile staj ve kariyer fırsatları hakkında merak ettikleri sorulara doğrudan yanıt bulma fırsatı elde edecek.

TERCİH SÜRECİNDE DOĞRUDAN BİLGİ ALMA İMKÂNI

Üniversite ve bölüm seçiminin gençlerin eğitim ve kariyer yolculuğundaki öneminden hareketle düzenlenen Tanıtım ve Tercih Günleri, adayların merak ettikleri sorulara doğrudan alanında uzman akademisyenlerden yanıt bulmalarına imkân sağlayacak.

Program süresince aday öğrenciler; DEÜ bünyesindeki bölüm ve programların eğitim içerikleri, akademik imkânları, uygulamalı eğitim süreçleri, staj olanakları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatları hakkında bilgi edinebilecek. Böylece adayların ilgi alanları, yetenekleri ve gelecek hedefleri doğrultusunda daha bilinçli tercihler yapmalarına katkı sunulacak.

HİBRİT FORMATTA GENİŞ KATILIM

Aday öğrencilerin ve ailelerinin programa kolaylıkla erişebilmesi amacıyla etkinlik hibrit formatta gerçekleştirilecek. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binası 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda düzenlenecek oturumlara yüz yüze katılım sağlanabileceği gibi program, DEÜ Web TV YouTube Kanalı üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

Çevrim içi yayın seçeneği sayesinde İzmir dışındaki aday öğrenciler ve aileleri de DEÜ'nün akademik birimleri ve eğitim olanakları hakkında bilgi edinme fırsatı yakalayacak.

GELECEĞE GİDEN YOLDA DOĞRU TERCİH

Köklü akademik birikimi, güçlü eğitim ve araştırma altyapısı ve geniş program çeşitliliğiyle öğrencilerine çok yönlü bir üniversite deneyimi sunan Dokuz Eylül Üniversitesi, Tanıtım ve Tercih Günleri ile aday öğrencilerin tercih süreçlerine rehberlik etmeyi hedefliyor.

Aday öğrenciler ve aileleri, iki gün sürecek program boyunca üniversite yaşamına ve akademik programlara ilişkin merak ettikleri konularda kapsamlı bilgi edinerek geleceklerini şekillendirecek tercihlerini daha bilinçli bir şekilde planlama imkânı bulacak.