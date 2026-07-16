İpsala Halk Eğitimi Merkezi tarafından, Okullarda Yaz Etkinlikleri kapsamında öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla Halk Oyunları Kursu düzenlendi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde okullarda yaz etkinlikleri kapsamında halk oyunları kursu düzenlendi.

Kursu ziyaret eden İpsala İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Kurs çalışmalarını yerinde inceleyen Uyanık, öğrencilerin etkinliklerine de katılarak halk oyunlarına eşlik etti. Ziyaret sırasında kursun işleyişi hakkında bilgi alan Uyanık, yaz döneminde düzenlenen sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık yaptığı açıklamada, 'Öğrencilerimizin yaz tatilini verimli, eğitici ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmeleri çok önemli. Kursun düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim' ifadelerini kullandı.

İpsala Halk Eğitimi Merkezi tarafından sürdürülen yaz kurslarının, öğrencilerin hem geleneksel kültürü tanımalarına hem de sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.