Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren ilçemiz Yekta Baydar Ortaokulu öğrencisi İnci Nural, Kaymakam Aziz Mercan tarafından makamda kabul edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki ziyarette başarılı öğrenciyi tebrik eden Kaymakam Aziz Mercan, elde ettiği büyük başarının ilçe adına gurur verici olduğunu belirterek, İnci Nural'ın azmi ve disiplinli çalışmasının tüm öğrencilere örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Öğrenciyi yetiştiren ailesini, öğretmenlerini ve okul yönetimini de kutlayan Kaymakam Mercan, eğitim alanındaki başarıların artarak devam etmesini temenni etti.

Türkiye birincileri arasında yer almanın mutluluğunu yaşayan İnci Nural ise kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı Kaymakam Aziz Mercan'a teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.