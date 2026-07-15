Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na hazırlanan öğretmen adayları için ücretsiz genel tekrar kampı başlattı.

ANKARA (İGFA) - Ulus Genç Akademi'de düzenlenen bir haftalık programa yaklaşık bin kişi katılırken, adaylar alanında uzman eğitmenlerle sınav öncesi son hazırlıklarını yapma fırsatı buluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eğitim alanındaki desteklerine devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Ulus Genç Akademi'de düzenlenen 'Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) Genel Tekrar Kampı', sınav hazırlığında olan yaklaşık bin öğretmen adayının katılımıyla başladı.

ABB ile Dizgi Kitap Yayınları iş birliğiyle ücretsiz gerçekleştirilen kampta adaylar bir hafta boyunca alanında uzman eğitmenler eşliğinde konu tekrarları yaparak, soru çözüm teknikleri eşliğinde bilgilerini pekiştirecek. Sınav odaklı ipuçlarının da verileceği kamp süresince tüm adaylara AGS kamp kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak.

YAKLAŞIK BİN ÖĞRENCİ ÜCRETSİZ KATILIYOR

Ulus Genç Akademi Yöneticisi Tuğba Aydın, yaklaşık bin öğrencinin ücretsiz olarak düzenlenen programa katıldığını belirterek, 'Program kapsamında yaklaşık bin öğrencimizi bir hafta boyunca ücretsiz şekilde alanında uzman eğitmenlerle buluşturuyoruz. Akademi Giriş Sınavı'na hazırlanan öğrencilerimiz için Ulus Genç Akademi'de kapsamlı bir tekrar kampı gerçekleştiriyoruz' dedi.

Dizgi Kitap Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bulut ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Dairesi aracılığıyla ücretsiz bir MEB-AGS tekrar kampı gerçekleştirmek istedik. Bu imkânın sunulmasında emeği geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve daire başkanlığımıza teşekkür ediyorum' diye konuştu.