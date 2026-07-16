CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 8 ilde il başkanları ve yönetimleri görevden alındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 8 ilde il başkanları, yönetim kurulları ve disiplin kurullarının görevden alındığını duyurdu.

Sarı'nın açıklamasına göre; Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize'de il başkanları ile birlikte il yönetim ve disiplin kurullarının görevlerine son verildi.

Hatırlanacağı gibi CHP'de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen MYK toplantısında da daha önce feshedilen 22 il başkanlığından 15'ine yeni atamalar yapılmış, 7 ilde ise il ve merkez ilçe yönetimleri görevden alınmıştı.

Parti yönetiminde yaşanan değişiklikler, CHP'de devam eden iç süreçler kapsamında değerlendirilirken, MYK'nın önümüzdeki günlerde teşkilat yapılanmasına ilişkin yeni kararlar alması bekleniyor.