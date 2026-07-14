Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kurs Merkezi'nde yaz dönemi sanat ve hobi kursları kapsamındaki gitar eğitimleri, çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. Klasik, akustik, bas ve elektro gitar branşlarında açılan kurslara 7-18 yaş aralığında toplam 110 öğrenci katılıyor.

ANTALYA (İGFA) - Çocukların ve gençlerin yaz tatilini sanatla iç içe, eğlenerek ve yeni beceriler kazanarak değerlendirmesini amaçlayan kurs merkezinde gitarın yanı sıra halk oyunları, yaratıcı drama, solfej, Türk Halk Müziği Çocuk Korosu, Çok Sesli Çocuk Korosu, bateri, bağlama ve ukulele eğitimleri de veriliyor.

110 KURSİYERE 4 BRANŞTA GİTAR EĞİTİMİ

Yaz döneminde en yoğun ilginin gösterildiği eğitim alanlarının başında gitar kursları geliyor. Değirmenönü Kurs Merkezi'nde klasik gitarda 46, akustik gitarda 17, bas gitarda 17 ve elektro gitarda 30 olmak üzere toplam 110 öğrenci eğitim alıyor.

Öğrenciler, ilgi duydukları müzik türüne uygun gitarı seçerek temel müzik bilgisi edinirken enstrüman kullanma becerilerini de geliştiriyor. Derslerde doğru tutuş ve çalma teknikleri, nota bilgisi, ritim, akor ve eşlik çalışmaları uygulamalı olarak öğretiliyor.

HER GİTAR TÜRÜNE ÖZEL EĞİTİM

Klasik gitar eğitimleri temel müzik bilgisinin ve teknik altyapının geliştirilmesine odaklanırken akustik gitar derslerinde eşlik ve solo çalışmaları yapılıyor. Elektro gitar eğitimlerinde modern müzik türlerine yönelik teknikler öne çıkarken bas gitar kurslarında ise ritim ve armoni yapısını destekleyen çalım teknikleri öğretiliyor. Gitar eğitimleri, çocukların ve gençlerin müzik yeteneklerini geliştirmelerinin yanı sıra düzenli çalışma, odaklanma ve birlikte üretme becerilerine de katkı sağlıyor. Kursiyerler, yaz tatilini verimli geçirirken müzik yoluyla kendilerini ifade etme fırsatı buluyor.