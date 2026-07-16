Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'nda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Konyalı öğrencilerle bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda Türkiye birincisi olan Konyalı öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Valiliği konferans salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, öğrencilerin önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, Liselere Geçiş Sınavı'nda ülke genelinde 452 kişinin tüm soruları doğru yapmak suretiyle 500 tam puan aldığını, bu 452 şampiyonun 17'sinin de Konya'dan çıktığını söyledi.

Vali Akın, eğitim alanında şartların her dönem daha da iyileştirildiğini belirterek, 'Bizim bütün gayemiz sizlerin en iyi şekilde yetişmesi. Bugün Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Milli Eğitim Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyor. Bugün geçmişle kıyasladığınızda okullarımızdaki fiziki ortamların, laboratuvarlarımızın, sınıflardaki oturduğunuz masalardan hangi noktadan hangi noktaya geldiğimizi gayet iyi görüyoruz. Bizler sizlere en iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz. Sizler de bunun karşılığını vermeye çalışıyorsunuz. İnşallah bu birliktelik ve bu gayret hem sizleri, hem bizleri, hem de ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacaktır. Ben tekrar her birinizi tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum' diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm öğrencileri gayreti dolayısıyla tebrik ederek, Konya'nın her zaman hem ülke, hem dünyaya ifade edeceği şeyleri olan bir şehir olduğunu ifade ederek gençleri başarılarından ötürü kutladı.

'GELECEĞİMİZ AYDINLIK OLSUN İNŞALLAH'

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, birinci olan öğrencilerin büyük başarı gösterdiğini vurgulayarak, 'Siz öyle zor bir işi başararak bu yaşta kendinizi kanıtladınız. Eminim bundan sonraki öğrenim hayatınızda da çok başarılı olacaksınız. Çünkü bu potansiyele de sahipsiniz' dedi.

Konuşmalar sonrasında Vali Akın, Başkan Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, sınavlarda Konya'yı gururlandıran öğrencilere hediyelerini takdim etti.