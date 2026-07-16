Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada yürütülen terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada, 3 PKK'lı teröristin teslim olduğu, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 404 kişinin yakalandığı bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını HAVELSAN'ın 44'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen programda yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin son gelişmeler aktarıldı.

Açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Harekât bölgelerinde ise mayın ve el yapımı patlayıcıların yanı sıra mağara, sığınak ve barınakların tespit edilerek imha edilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

HUDUTLARDA 404 KİŞİ YAKALANDI

MSB, hudut güvenliğine ilişkin faaliyetlerde de önemli veriler paylaştı. Buna göre, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 404 kişi yakalandı, 701 kişinin ise sınırı geçmesi engellendi.

Böylece 1 Ocak 2026'dan itibaren yasa dışı geçiş girişiminde bulunurken yakalananların sayısı 6 bin 19'a, sınırı geçemeden engellenen kişi sayısı ise 41 bin 830'a yükseldi.

Bakanlık, Türkiye'nin güvenliği ve sınırların korunmasına yönelik çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü bildirdi.