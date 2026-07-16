ÖSYM, 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden temin edebilecek.

ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamındaki 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına ilişkin sınav giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara yönelik yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava giriş belgelerine 16 Temmuz 2026 saat 11.00'den itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

ÖSYM, sınav günü uygulanacak giriş saatlerine ilişkin de önemli uyarılarda bulundu.

Buna göre, 2026 AGS oturumu için adaylar saat 10.00'dan, 2026 ÖABT oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yetkililer, adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve sınav günü belirtilen saatlerden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerektiğini hatırlattı.