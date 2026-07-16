Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde düzenlediği 'Doğru Tercih Güçlü Gelecek' programıyla LGS tercih sürecindeki öğrenci ve ailelere ücretsiz danışmanlık desteği sunarak geleceklerini bilinçli şekilde planlamalarına katkı sağladı.

BURSA (İGFA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı yaşayan öğrenciler ve aileleri için Osmangazi Belediyesi tarafından önemli bir destek programı gerçekleştirildi.

Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle öğrencilerin geleceklerini daha bilinçli planlayabilmeleri amacıyla Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde düzenlenen 'Doğru Tercih Güçlü Gelecek' programıyla öğrenciler ve aileleri, birebir danışmanlık alma fırsatı buldu.

Tercih sürecinin tüm yönleriyle ele alındığı programda; Eğitim Koçu Hüseyin Sertler tarafından puan ve yüzdelik dilim analizi, okul türleri arasındaki farklar, mesleki yönelimler ve kariyer planlaması gibi konularda kapsamlı bilgiler verildi. Bu kapsamda öğrencilerin hedefine uygun okul seçenekleri değerlendirilirken, kendilerine geleceğe hazırlayan öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve uzun vadeli meslek hedefleri doğrultusunda da aşamalar kaydedildi.

'GENÇLİK BİZİM GELECEĞİMİZ'

Gençlere tercih süreçlerinde destek olmak istediklerini kaydeden Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, 'Elimizden geldiğince gençlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Osmangazi Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi olarak bizler, gençlerin yanındayız. Gençlik bizim geleceğimiz. Onun için gençliğe çok önem veriyoruz. Bundan sonra da elimizden geldiği kadar her konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Ailelere de bu konularda çocukları doğru yönlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu çalışmalarımızda en büyük destekçimiz Osmangazi Belediyesi. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın bu çalışmalarda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, kendisine çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZE YARDIMCI OLACAĞIZ'

Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kadir Zoroğlan, gençlere danışmanlık hizmeti verdiklerini ve bundan sonraki süreçte üniversite tercihi için gençlere rehberlikte bulunacaklarını kaydetti. Zoroğlan, 'Osmangazi'nin yaklaşık 110 bin öğrenci genci var, ilk etkinliğimizi tamamladık. Bundan sonra da üniversite sınavı döneminde de öğrencilerimize yardımcı olacağız. Bu konuda bizleri destekleyen, her zaman yanımızda olan ve gençler için çok önemli projelere imza atan Erkan Aydın başkanımıza teşekkür ederiz' değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim Koçu Hüseyin Sertler de, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından herkesin görevinin öğrencileri doğru yönlendirmek olduğunu belirterek, 'Öğrencilerimize sunduğumuz seçeneklerle, ileride pişman olmayacakları mesleklere yönlendirme noktasında destek olmaya çalışıyoruz. Bize ön ayak olduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ederiz. Bizler de öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'GÜZEL YERLERE GELECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Programa katılan 13 yaşındaki Büşra Vergül, danışmanlık hizmeti nedeniyle büyük mutluluk duyduğunu kaydederek, 'İnşallah güzel yerlere geleceğimi düşünüyorum. Hocamız hangi liselere, hangi puanlarla gidebileceğimi açıkladı. Meslek ve Anadolu liselerinden bahsetti, meslek açısından hangi dallarda iyi olabileceğimi söyledi' yorumunda bulundu. Kübra Vergül de, sağlık sektörünü düşündüğüne işaret ederek, 'İleride kariyerimi kurmak için çabalamak istiyorum. Hocamız hangi liselere girebileceğim noktasında bana yardımcı oldu' açıklamasını yaptı.

Programda yer alan öğrenci velileri ise tercih danışmanlığı hizmetinden faydalandıklarını vurgulayarak, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.