Türk Kızılay Bornova Şubesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatan savunmasında can veren şehitlerimizi unutmadı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Meydanı'nda düzenlenen anlamlı etkinlikte, vatandaşlara 2 bin kişilik aşure ikramı gerçekleştirildi. Türk Kızılay Bornova Şube Başkanı Murat Çağlayan, yaptığı açıklamada milli birlik, beraberlik ve paylaşma vurgusu yaptı.

Bornova Meydanı'nda kurulan Kızılay ikram aracı, anma gününde vatandaşların yoğun katılımına sahne oldu. Etkinlikte bizzat yer alan ve vatandaşlara ikramda bulunan Türk Kızılay Bornova Şube Başkanı Murat Çağlayan, 15 Temmuz ruhunun ve Muharrem ayının getirdiği paylaşma kültürünün önemine değindi.

Türk Kızılay Bornova Şube Başkanı Murat Çağlayan, şube olarak şehitlerin aziz ruhlarına ithafen 2 bin kişilik aşure ikramı gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Amacımız hem kahramanlarımızı dualarla anmak hem de milletimizin en büyük gücü olan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu bu meydanda tekrar perçinlemektir. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; bizleri yalnız bırakmayan tüm Bornovalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' dedi.