Bayrampaşa Belediyesi’nin “Senin geleceğin, senin kararın” sloganıyla düzenlediği Mahalle Meclislerinin ilki yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Belediyenin 2025-2029 dönemi Stratejik Planı’nı ortak akılla oluşturmak amacıyla düzenlenen ve toplam 7 mahalleyi kapsayan ilk mecliste vatandaşlar fikirlerini özgürce dile getirdi. Bayrampaşa’nın geleceği için tarihi bir adım attıklarını belirten Belediye Başkanı Hasan Mutlu, “Akıl akıldan üstündür diyoruz. Bayrampaşa’yı halkımızla birlikte yönetiyor, planlarımızı birlikte yapıyoruz. Mahalle Meclisimize katılan ve fikirleriyle katkı sunan tüm komşularıma teşekkür ediyorum” dedi.



Bayrampaşa’da yepyeni bir dönem başladı. Belediyenin 2025-2029 dönemi Stratejik Planı ortak akılla belirleniyor… Bu çerçevede Bayrampaşa Belediyesi tüm vatandaşların katılabileceği Mahalle Meclisleri düzenliyor. Vatandaşların görüş ve önerilerinin alındığı; Yenidoğan, Vatan, Terazidere, Orta, Altıntepsi, Muratpaşa ve İsmetpaşa mahallelerini kapsayan Mahalle Meclisinin ilki yoğun bir katılımla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Uygulamadan oldukça memnun kalan vatandaşlar, mecliste fikirlerini özgürce açıkladı, yorum ve düşüncelerini dile getirdi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun ev sahipliği yaptığı meclise Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Mehmet Demirok, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan, Bilgehan Yağcı, Hakan Baş, Özlem Tut, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN MUTLU: AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR

Bayrampaşa’nın geleceği için tarihi bir adım attıklarını ve vatandaşların katılımıyla çok verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Hasan Mutlu, “Bayrampaşa’mızı güçlü ve aydınlık yarınlara taşımak için birlikte hareket ediyoruz. Çünkü biz toplumsal dayanışmanın gücüne inanıyoruz. Akıl akıldan üstündür diyoruz ve planlarımızı halkımızla beraber yapıyoruz. Belediyemizin 2025-2029 dönemi stratejik planını ortak akılla belirlemek amacıyla Mahalle Meclisleri düzenliyoruz. Halkımızın görüş, düşünce ve önerileri bizim için çok kıymetli. Yenidoğan, Vatan, Terazidere, Orta, Altıntepsi, Muratpaşa ve İsmetpaşa mahallelerini kapsayan Mahalle Meclisimize katılan ve fikirleriyle katkı sunan tüm komşularıma teşekkür ediyorum. Mutlu ve güzel günler bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ MECLİS 15 AĞUSTOS’TA

İlk Mahalle Meclisini yoğun bir katılımla gerçekleştiren Bayrampaşa Belediyesi, Kartaltepe, Kocatepe, Cevatpaşa ve Yıldırım mahallelerini kapsayan ikinci meclisi 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da eski lunaparkın (Kartaltepe Mahallesi) karşısındaki alanda gerçekleştirecek. Meclislerin ardından vatandaşların görüş, düşünce ve önerileri dikkate alınarak belediyenin 5 yıllık dönemi kapsayan yeni stratejik planı oluşturulacak.