Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Bayrampaşa’ya atanan, ilçenin yeni Kaymakamı Abdullah Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çiftçi’ye yeni görevinde başarılar dileyen Mutlu, “Bayrampaşa’mızın değerine değer katacak adımları birlikte atacağız” dedi.

Başkan Mutlu’dan yeni Kaymakam Çiftçi’ye ziyaret

Belediye Başkanı Hasan Mutlu, ilçeye yeni atanan Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Başkan Mutlu ve Kaymakam Çiftçi karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Verimli bir görüşme yaptıklarını kaydeden Başkan Mutlu, “Misafirperverliği için Kaymakamımız Sayın Çiftçi’ye teşekkür ediyorum. Bayrampaşa’mızın değerine değer katacak adımları birlikte atarak halkımıza en güzel hizmeti sunacağımıza inanıyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi de, Başkan Mutlu’ya teşekkür etti, birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Ziyaret sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Özen ve Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk de hazır bulundu.