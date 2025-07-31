Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında, 19 kontenjana millî sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılmak üzere duyuru yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvurular 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 18-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında değerlendirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklediği belgeler, 27-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun olan başvurular onaylanacak.

Atama sonuçları, 2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında yapılacak atamalar ile birlikte ilan edilecek.

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