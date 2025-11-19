ANKARA (İGFA) - DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin birleşmesiyle kurulan Yeni Yol Partisi'nin ilk TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidarın gündemini İmralı'ya, ana muhalefetin gündemini Silivri'ye kilitlemesini eleştirerek, 'Meseleyi kişilere indirgemek gündem saptırmaktır' dedi.

Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, güncel siyasi tartışmalara sert çıktı.

Arıkan konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

'Bugün iktidarın tek gündemi İmralı, ana muhalefetin tek gündemi Silivri'dir. Türkiye'nin sorunları da umutları da İmralı'dan da Silivri'den de büyüktür. Kimin gideceği, kimin geleceği, kimlerle gidip kimlerle döneceği, neyle gidip neyle geleceği, hangi yolu kullanacağı tartışması gündemi meşgul etme çabasıdır. Bu yaklaşım, meseleyi kişilere indirgemek, sulandırmak ve magazinleştirmekten başka bir şey değildir.'

'KOMİSYON MU İMRALI'YA GİTSİN, İMRALI MI KOMİSYON'A GELSİN?'

İktidara, ortaklarına ve kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na seslenen Mahmut Arıkan, 'Bütün bu 'Komisyon mu İmralı'ya gitsin, İmralı mı Komisyon'a gelsin' tartışmaları oyalamacadır. Toplumsal barış için tek bir adım değil, hak ve adalet ekseninde gerekli tüm adımlar bir an evvel atılmalıdır. Hak ve özgürlükler üzerindeki tüm kısıtlamalar derhal kaldırılmalıdır'diye konuştu.