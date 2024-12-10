ANKARA (İGFA) - Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mükellefler için belirli beyannameler ve ödemelerin yeni tarihler açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Sirküleri'ne göre; 26 Aralık’a kadar verilmesi gereken Damga Vergisi beyannameleri için ödeme süresi 20 Ocak 2025’e, Muhtasar ve Prim hizmet beyannameleri için ödeme süresi ise 23 Ocak 2025’e kadar uzatıldı.

Ayrıca, 30 Aralık’a kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin ödeme süresi 24 Ocak 2025’e kadar ertelendi.

Mücbir sebep hali 30 Kasım’da sona eren mükellefler için e-Defter oluşturma ve yükleme süresi de 31 Ocak 2025’e kadar uzatıldı.

Sirkülerde mücbir sebep dönemi süresince verilmesi gereken KDV beyannameleri ve Ba-Bs bildirimlerinin verilme süreleri yeniden belirlendi.