Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutlarıyla ilgili, 'Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık.

İnşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz.

Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız.' ifadelerini kullandı.