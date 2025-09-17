CHP'li Belediyelere yapılan operasyonlarda son olarak hedefte Bayrampaşa vardı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 48 kişi gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonucu 20 kişi tutuklandı, 16 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da olduğu 20 kişi tutuklandı. 16 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi. 9 kişinin sorgu işlemleri devam ediyor.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, tutuklanmasının ardından paylaşım yaptı:

“30 yıl sonra Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturduğumuz için, ben ve yol arkadaşlarım hukuksuz bir şekilde tutuklandık. Ortada ne somut bir delil ne de geçerli bir hukuki gerekçe vardır. Tek suçumuz; baskılara ve tehditlere boyun eğmemek, doğrularımızdan vazgeçmemektir. İlkelerimizden, duruşumuzdan, tavrımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz! Sevgili Bayrampaşalı komşularım, bizler her koşulda Bayrampaşa için doğruları savunmaya, sizler için dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Ve bilinmenizi isterim ki; bu karanlık günler elbet geçecek, Bayrampaşa’da da, İstanbul’da da, Türkiye’de güneş yeniden doğacak!.”

Gözaltındaki 48 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Eylül Salı günü adliyeye sevk edilmişti. Savcılık sorgusunun ardından 39 kişi tutuklama, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİNE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından 13 Eylül Cumartesi sabahı operasyon düzenlendi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mutlu ile beş yardımcısı ve beş belediye meclis üyesi gözaltına alınanlar arasındaydı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne verilen talimatla, gözaltındakilere ait 72 konut ve iş yerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

“Bayrampaşa Belediyesi’nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu iddia edilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işlemi ile 72 konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. İşlemler devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.”

Hasan Mutlu kimdir?

Mutlu, CHP adayı olarak girdiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 46,67’sini alarak Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi.

1961 yılında Safranbolu, Karabük’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Fatih’te, lise eğitimini İstanbul Vefa Lisesi’nde tamamladı. Samsun’daki 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik-Matematik Bölümü’nden mezun oldu; ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gördü.

Eğitim sektöründe uzun yıllar çalıştı. “Sınav Dergisi” dershane zincirinin şube kurucusu ve İstanbul temsilcisi olarak görev yaptı. Siyasi olarak da CHP içinde aktif yer aldı; 2011 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı’nı üstlendi ve Bayrampaşa Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucuları arasında bulundu.