Bayrampaşa Belediyesine yapılan soruşturma edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş depremlerinde evini kaybederek büyük zarar gören ve ardından Bayrampaşa'ya gelerek kafe açan bir depremzedenin 2 milyon 500 bin lira rüşvet istendiği şikayetiyle başladı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen üç kadına gönderdiği paraların "danışmanlık ücreti" olduğunu savunduğu kulislere sızdı. .

Edinilen bilgiye göre; Mutlu, ihalelerdeki yolsuzluk iddialarını "Ben komisyon üyesi değilim, bilmiyorum" diyerek reddederken, belediyeye ait bir kafenin isim hakkının kendi üzerine olduğunun tespit edildiği kayda geçti.

Başkan Mutlu ile beraber beş yardımcısı ve beş belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Soruşturmanın fitilini, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evi yıkıldıktan sonra İstanbul'a gelen depremzede A.O.'nun şikayetinin ateşlediği ortaya çıktı. İfadesine başvurulan A.O., Bayrampaşa'da kafe açmak için Belediye Başkanı Hasan Mutlu'dan bizzat izin aldığını belirtti.

Başkanın kendisini hukuki süreçler için bir başkan yardımcısına yönlendirdiğini aktaran A.O., "Önce bir firmaya ihale edilip oradan teslim yapılacağını söylediler. Ben de yaklaşık 2,5 milyon TL masraf yaptım. Bu yönde vaatlerde bulundular. Ancak geçen sürede sürekli oyalandım, benden 3 milyon TL ve yüzde 25 ortaklık istediler. Vermeyince kafe mühürlendi. Ben verilen sözlere ve vaatlere güvenerek bu yatırımı yaptım" dedi.

KADINLAR DANIŞMANIM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ağır suçlamalar yöneltilen Başkan Hasan Mutlu'nun emniyetteki ifadesinin detayları da belli oldu.

3 KADINLA İLİŞKİ İDDİASI

Hazırlanan dosyada Mutlu’nun özel yaşamına ilişkin iddialar da yer aldı. Üç kadınla ilişkisinin bulunduğu, bunlardan birini belediyede işe aldığı, diğerine kuaför açma sözü verdiği, evli olan bir kadını ise tesis müdürü yaptığı öne sürüldü. Mutlu, kadınlarla ilişkileri sorulduğunda tanıdığını ifade ederken başka detaya ise girmedi. Para trafiğiyle ilgili olarak ‘gayriresmi danışma’ ifadesini kullandı. Mutlu, söz konusu kadınlara aktardığı paraların nedenini ise "danışmanlık ücretiydi" şeklinde açıkladı. Polisin yaptığı soruşturmada , Mutlu'nun bu kadınlardan birini belediyede işe aldığı, diğerine ise maddi destek sağladığı yönünde bilgiye uylaşıldığı kaydedildi.

Başkan Mutlu'nun kendisine İhalelerle ilgili yönetilen sorulara isekonusunda ise ‘Ben komisyon üyesi değilim’ diyerek kendini savunduğu öğrenildi..

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA

Soruşturma kapsamında yöneltilen ihalelerdeki yolsuzluk iddiaları karşısında ise Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun, "Ben komisyon üyesi değilim, bilmiyorum" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Soruşturmada, Mutlu ile birlikte beş belediye başkan yardımcısı ve beş belediye meclis üyesinin de şüpheliler arasında yer alması dikkat çekti. Gözaltına alınan toplam 46 kişi, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BELEDİYE İŞLETMESİ BAŞKAN ADINA KAYITLI ÇIKTI

Yolsuzluk iddialarının odağındaki Hasan Mutlu hakkında çarpıcı bir tespit daha yapıldı.

Emniyet ekiplerinin soruşturmayı derinleştirmesiyle, Mutlu'nun belediyeye ait bazı kafeterya tarzı işletmelerin isim haklarını kendi üzerine geçirdiği öne sürüldü. Bu kapsamda, Hakkında yapılan soruşturma dosyasında belediyeye ait “MİS’S Cafe’nin isim hakkını kendi üzerine aldığı öne sürülen Mutlu’nun, Hasbahçe’deki halı saha tesisleriyle ilgili de usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Tesislerin işletmesini üstlenen firmanın belediye değişiminden sonra çıkarıldığı, giriş kısmının iş makineleriyle kazılarak kapatıldığı ve kapıya kilit vurulduğu ileri sürüldü.