Haber: Remzi MAMAŞOĞLU

Siyasete Bayrampaşa’da henüz 17-18 yaşlarında Anavatan Partisi Gençlik Kolları başkanı olarak başlayan ve dönemin bakanları, milletvekilleri, Bayrampaşa ilçe ve İstanbul İl Başkanlığının daha o yıllarda dikkatini çeken Giresun Gönüllüleri Derneği Başkanı Tülay Tahmaz, Eyüp Adliyesinde memur olarak başladığı mesleğini Bayrampaşa Belediyesi’nde geçiş yaparak 20 yıldır aynı belediyede personel olarak çalışıyor.

İyi bir aileden yetişen, devlet memuru olarak görev yapmanın sorumluluk duygusuyla görevini layığı yerine getiren, bu bağlamda kurumda herkesin takdirini kazanan, beşeri iletişimlerinde başarılı bir grafik çizen, Bayrampaşa’nın sorunlarıyla yoğrulup kavrulan, sorunları bilen, çözümünde önerileri ve projeleri bulunan, insan odaklı düşüncelerini ortaya koyan Tülay Tahmaz, yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi görevinden istifa ederek 22 Kasım 2023 tarihinde Ak Parti’den Bayrampaşa Belediye Başkanlığına aday adaylığı için müracaatta bulunmuştu.

Bayrampaşa’da Tülay Tahmaz aday adaylığı için yaptığı müracaatın ardından çevrede büyük ilgi ve destek gördü.

Dolmuşçu esnafından bakkalına, değişik meslek dallarında esnaflık yapan işletme sahiplerine kadar, marketçisinden müşterisine, eczanelerinden restarurant cafe işletmesine, spor kulüplerinden, cami cemaatine kadar herkesin gösterdiği teveccüh dikkat çekiciydi.

Bayrampaşa’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, yerel yönetimlerin dinamo taşları mahalle muhtarları ve azaları, hanımefendiler, beyefendiler, pazarcı esnafı, değişik meslek mensupları, Bayrampaşa’da irili ufaklı ve KOBİ ölçekli firmaların yöneticileri, çalışanları kısacası cadde de, sokaklarda Bayrampaşa halkının kendilerini birebir tanıması insanlara yardımcı olmanın, dokunabilmenin, iletişim kurabilmenin artıları olması gerek.

Görüldü ki Tülay Tahmaz geçmişten bugüne bunları yapabilmiş ve özgüven sağlamış.

23 Aralık 2023 Cumartesi akşamı Bayrampaşa Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde Tülay Tahmaz aday adaylığı sürecini detaylandırdı ve Bayrampaşa için ulvi bir göreve talip olduğunu dostlarının ve sevenlerinin yanında Bayrampaşa halkıyla STK’larının yöneticilerinin de katılımıyla açıkladı.

Bayrampaşalılara hitaben duygu ve düşüncelerini ifade eden Tülay Tahmaz gayet sağduyulu bir konuşma yaparak Bayrampaşa’ya hizmet için yola çıktığını beyan etti.

Tahmaz konuşmasında, “Kıymetli Bayrampaşalılar değerli hanımefendiler değerli beyefendiler geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve sevgili çocuklarımız bugün yanımızda olan bizlere destek veren kalbi bizimle atan herkesi sevgi ile saygı ile ve muhabbetle kucaklıyor hepinize Hoş geldiniz diyorum.

Değerli konuklarımız ülkece üzüntülü bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde Gazze'de yaşanan insanlık dramını şiddetle kınıyorum.

Dün aldığımız acı haber bizleri derinden sarsmıştır şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin Ruhları şad mekanları cennet olsun.

Kederli ailelerimizin ordumuzun ve Aziz milletimizin başı sağ olsun şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar göstermesin kıymetli Bayrampaşalılar 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan milli idareler seçimi yaklaşırken Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılında Türkiye Yüzyıl'ı için doğduğum büyüdüğüm ve uzun yıllar hizmet ettiğim Bayrampaşa’mızın belediye başkan adaylığına talip olduğumu sizlerin huzurunda açıklıyorum.

Bu kararı verirken sizlerin teveccühü ve desteği en büyük cesaretim olmuştur 7'den 70'e tüm dostlarıma komşularıma Bayrampaşalı hemşehrilerime teşekkürü bir borç bilirim.

Şahsıma olan inanç dua ve desteklerinizin devamını bir evladınız bir kardeşiniz ve ailenizin bir ferdi olarak sizlerden talep ediyorum.

Kıymetli Bayrampaşalılar Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çıkmış olduğumuz bu Kutlu yolda kendimizi Bayrampaşa’mızın değerlerini ve ideallerini Aziz milletimizin hizmetine adamaktan onur duyuyorum.

Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde herkesin mutlu olduğu yaşanılır bir Bayrampaşa için yola çıkıyoruz bu geleceği yaşatmak için Bayrampaşalı olma kimliğine çok inanıyorum.

Bu kimliğin ihtiyacı olan Bayrampaşalıları ortak noktada buluşturacak bu ruhu canlandıracak birlik beraberlik içinde Bayrampaşa’mız için çok çalışacağız bu inanç ve heyecanla beni Tülay Tahmaz'ı bu Kutlu yolculukta yalnız bırakmayacağınıza inanıyor ve siz Bayrampaşalılara çok güveniyorum.

Rabbim bizlere Aziz milletimize hayırlısı ile hizmet etmeyi nasip etsin.” vurgusunu yaptı.