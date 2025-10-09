Soydaşlarımızla dayanışmayı güçlendirecek yeni bir buluşma noktası olan Batı Trakya Türkleri Derneği Keşan Şubesi'nin yeni ofisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Açılışa, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Şube Başkanı Mehmet Mümin Lütfüoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Zafer Partisi Keşan İlçe Başkanı Türkay Gümülcineli, sivil toplum temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

'BATI TRAKYA, GÖNÜL BAĞIMIZIN HİÇ KOPMADIĞI KADİM BİR COĞRAFYADIR'

Törende konuşan Müftüoğlu, Batı Trakya'nın tarih boyunca Türkiye ile gönül bağını koparmayan, aynı dili, aynı kültürü ve aynı inancı paylaşan soydaşlarımızın yaşadığı önemli bir bölge olduğuna vurgu yaparak 'Soydaşlarımızla aramızdaki bu güçlü bağ, geçmişten bugüne kardeşlik duygularımızı pekiştiren en değerli mirasımızdır.'dedi.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'da yaptıkları konuşmalarda, Batı Trakya Türkleri Derneği Keşan Şubesi ofisinin hayırlı uğurlu olması dileklerini ilettiler.

YENİ OFİS, DAYANIŞMA VE KÜLTÜRÜN MERKEZİ OLACAK

Yeni ofisin, Batı Trakya Türklerinin birlik ve beraberliğini pekiştiren, kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü bir merkez olacağı belirtildi. Bu alanın, hem dayanışmayı artıracağı hem de kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Açılışta ayrıca, Batı Trakya Türkleri Derneği Keşan Şube Başkanı Mümin Lütfüoğlu ve dernek yönetimine yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulunuldu.